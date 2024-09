Bühl und Schüller treffsicher: Bayern übernehmen Platz eins

Die Fußballerinnen von Bayern München haben dank der Doppelpackerinnen Klara Bühl und Lea Schüller die Tabellenspitze erobert. Der Meister gewann am Freitagabend mit 6:2 (2:1) gegen RB Leipzig und schob sich mit der vollen Punkteausbeute nach zwei Spielen zumindest vorübergehend an Eintracht Frankfurt vorbei auf Platz eins. Die Konkurrenz kann am Wochenende aber nachziehen.