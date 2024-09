Frauen-Bundesliga: Wolfsburg gegen Bayern am Samstagabend

Gleich drei Sender übertragen die Partie am 12. Oktober.

Das Topspiel der Frauen-Bundesliga zwischen Pokalsieger VfL Wolfsburg und Meister Bayern München findet am Samstag, 12. Oktober ab 17.45 Uhr statt. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt. Das Duell der zuletzt dominierenden Teams der Liga wird live von der ARD, DAZN und MagentaSport übertragen.

Wolfsburg und die Bayern machen seit der Saison 2012/2013 den Titel unter sich aus, in den vergangenen zehn Jahren belegten beide Klubs stets die Ränge eins und zwei. Die vergangenen drei Liga-Duelle gewannen die Bayern, dafür setzte sich im DFB-Pokal zuletzt achtmal in Folge Wolfsburg durch, darunter in den Endspielen 2018 und 2024.