Neuansetzung? Sportgericht verhandelt am 15. Oktober

In der Frage einer möglichen Neuansetzung der Partie zwischen dem SC Freiburg und Bayer Leverkusen in der Frauenfußball-Bundesliga lässt sich das DFB-Sportgericht Zeit.

In der Frage einer möglichen Neuansetzung der Partie zwischen dem SC Freiburg und Bayer Leverkusen in der Frauenfußball-Bundesliga hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für den 15. Oktober eine mündliche Verhandlung angesetzt. Verhandelt wird dann ab 14.00 Uhr am DFB-Campus in Frankfurt unter dem Vorsitz von Heinz Müller, wie der Verband am Mittwoch mitteilte.