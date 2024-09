RB-Frauen siegen in Potsdam, Heimpleite für Köln

Die Fußballerinnen von RB Leipzig bleiben in der Bundesliga auf dem Vormarsch. Beim Aufsteiger Turbine Potsdam siegte das Team von Trainer Jonas Stephan am Samstag 3:0 (1:0) und schob sich mit neun Punkten vorerst auf den dritten Tabellenrang. Schlusslicht Potsdam ist nach vier Spielen noch ohne Punkt und Tor.

In Potsdam brachte Giovanna Hoffmann (27.) Leipzig früh in Führung. Vanessa Fudalla (56.) erhöhte per Foulelfmeter, Marleen Schimmer (63.) sorgte im Karl-Liebknecht-Stadion für klare Verhältnisse.