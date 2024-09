Wölfinnen zum Saisonstart gestrauchelt

Der Ex-Meister blieb erstmals seit 2016 in einem Saisonauftaktspiel ohne Sieg.

Für Serienpokalsieger VfL Wolfsburg hat die neue Saison in der Frauenfußball-Bundesliga mit einem unerwarteten Dämpfer begonnen. Die Wölfinnen verpassten bei der ausgerufenen Jagd auf Meister Bayern München durch 3:3 (1:2) in einem wilden Nordduell mit Werder Bremen erstmals seit 2016 wieder einen Erfolg zum Saisonstart. Der siebenmalige Meister zeigte trotz seines personellen Umbruchs in der Sommerpause Moral und holte zweimal einen Rückstand auf.