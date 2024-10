Frauen-BL: Leverkusen geht gegen Wiederholungsspiel in Berufung

SID 19.10.2024 • 14:32 Uhr Der Frauen-Bundesligist zieht nach dem ersten erfolglosen Einspruch nun vor das DFB-Bundesgericht.

Bayer Leverkusen geht gegen die Neuansetzung der Partie gegen den SC Freiburg in der Frauen-Bundesliga erneut in Berufung. Wie der Verein am Samstag bestätigte, folgt nun der Gang vor das DFB-Bundesgericht.

Am Dienstag hatte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Leverkusens Einspruch in mündlicher Verhandlung zurückgewiesen. Damit blieb die Neuansetzung der ursprünglich am 31. August gespielten Begegnung bestehen.

Auslöser des Verfahrens war ein Elfmeter in der 88. Minute. Die Leverkusenerin Kristin Kögel hatte diesen im ersten Versuch über das Tor geschossen. Schiedsrichterin Theresa Hug (Schramberg) ließ den Strafstoß wiederholen, weil sich die Freiburger Torhüterin vor der Ausführung von der Torlinie bewegt hatte. Laut Urteil des Sportgerichts war diese Entscheidung, die zum 3:2-Endstand führte, aber falsch. Kögel hatte im zweiten Versuch verwandelt.