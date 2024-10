Frauen-Bundesliga: Nationalspielerin verlängert in Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat den Vertrag mit der 36-maligen Nationalspielerin Lena Lattwein bis 2027 verlängert. Das teilte der DFB-Pokalsieger am Mittwoch mit. Der ursprüngliche Kontrakt der Mittelfeldspielerin war bis zum Ende dieser Saison gültig. In der laufenden Spielzeit stand Lattwein in zehn von insgesamt elf Pflichtspielen von Beginn an auf dem Platz.