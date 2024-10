Nach CL-Fehlstart: Wolfsburg siegt in Essen

In der Frauen-Bundesliga bleibt der VfL Wolfsburg in der Erfolgsspur. Erst trifft Nationalspielerin Janina Minge nach einer Ecke, dann legt Lineth Beerensteyn nach.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bleiben nach ihrem Champions-League-Fehlstart in der Bundesliga in der Erfolgsspur. Bei der SGS Essen gewann der DFB-Pokalsieger am 7. Spieltag souverän 2:0 (1:0) und zog mit 16 Punkten mit Spitzenreiter Eintracht Frankfurt gleich. Bayer Leverkusen (14) und Meister FC Bayern (15) könnten im Verfolgerduell am späteren Sonntag (18.30 Uhr LIVE bei SPORT1) noch vorbeiziehen.