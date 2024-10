Popp über Saisonstart: "Darf uns nicht passieren"

Und in der Königsklasse wollen die Wölfinnen nach der verpassten Qualifikation im Vorjahr ebenfalls wieder eine gute Rolle spielen. Die Gruppenphase zu überstehen sei das "Minimalziel. Alles, was danach kommt, Viertelfinale, Halbfinale, bin ich gerne dabei - und Finale, Titel sowieso", sagte Popp. Zum Start steht am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) das Auswärtsspiel bei der AS Rom an, zudem geht es in der Gruppe A gegen Titelverteidiger Olympique Lyon und Neuling Galatasaray Istanbul.