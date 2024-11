Bayern-Frauen büßen zwei wichtige Zähler ein

Die Frauen des FC Bayern retten in Freiburg in der letzten Minute noch einen Punkt. Konkurrent VfL Wolfsburg kann den erneuten Punktverlust der Münchnerinnen ausnutzen.

Die Fußballerinnen von Bayern München haben auf ihrem Weg zum angepeilten dritten Meistertitel in Folge einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft um Nationalmannschafts-Kapitänin Giulia Gwinn kam am 9. Bundesliga- Spieltag nicht über ein 2:2 (0:2) beim SC Freiburg hinaus.

München liegt mit 20 Zählern zwar an der Tabellenspitze einen Punkt vor Pokalsieger VfL Wolfsburg. Die Niedersachsen können aber am Samstag (12.00 Uhr/MagentaTV) mit einem Sieg bei der TSG Hoffenheim an den Bayern vorbeiziehen.