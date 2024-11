Frauen-Bundesliga: Wolfsburg erobert die Spitze

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben die Bundesliga-Tabellenspitze erobert. Der siebenmalige Meister um die frühere DFB-Kapitänin Alexandra Popp überzeugte am 9. Spieltag mit einem souveränen 3:0 (1:0) bei der TSG Hoffenheim.

Damit liegen die Wölfinnen zwei Punkte vor Titelverteidiger Bayern München, der am Freitagabend nicht über ein 2:2 beim SC Freiburg hinausgekommen war.

Die erst kürzlich aus der Nationalmannschaft zurückgetretene Popp brachte die Wolfsburgerinnen kurz vor der Pause in Führung (41.) und versetzte den Hoffnungen der gut in die Partie gestarteten TSG einen Dämpfer. Nach Wiederanpfiff erhöhten Janina Minge (52.) und Joelle Wedemeyer (70.) jeweils per Kopf für die Gäste.