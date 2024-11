Zahn ausgeschlagen! Bayern-Star spielt mit Schiene

Nach ihrem Zahn-Schock im Topspiel ist Giulia Gwinn für FC Bayern München in der Bundesliga wieder einsatzbereit. „Giulia kann spielen, sie steht zur Verfügung“, erklärte Trainer Alexander Straus vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg am Freitag (18.30 Uhr im LIVETICKER) .

Gwinn wird Zahn ausgeschlagen

Im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Montagabend (1:1) war Gwinn in der Schlussphase ausgewechselt worden, nachdem ihr im Zweikampf mit Sophia Kleinherne ein Schneidezahn ausgeschlagen worden war.

Die personelle Lage beim Meister und Spitzenreiter sei durch die hohe Zahl an Verletzungen weiter "nicht ideal", sagte Straus und kritisierte mit Blick auf die hohe Belastung die Ansetzung: "Das ist sehr ungewöhnlich von der Planung her, dass ein Champions-League-Team am Montag und Freitag spielt. Das könnte besser laufen." Das gelte insbesondere, meinte Straus, "wenn man möchte, dass deutsche Teams in Europa erfolgreich sind."