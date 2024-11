Nach Krebs-Schock! Emotionale Botschaft von Bayern-Stars

SPORT1 17.11.2024 • 15:39 Uhr Bei Bayern-Keeperin Maria Luisa Grohs ist ein bösartiger Tumor diagnostiziert worden. Ihre Mitspierinnen reagieren mit einer emotionalen Botschaft auf die Schock-Diagnose.

Einen Tag nach der Schock-Diagnose von Bayern-Keeperin Maria Luisa Grohs hat sich das Team des deutschen Meisters mit einer emotionalen Botschaft an ihre Torhüterin gewandt. Rund um das Bundesliga-Heimspiel am Sonntag gegen den FC Carl Zeiss Jena (5:0) hielten ihre Mitspielerinnen ein grünes Torhüterinnentrikot in die Kameras. „Jetzt sind wir deine GROHSe Stütze - We are with you“, stand darauf geschrieben. Die Botschaft ist klar: Auch das Team steht ihr bei - Grohs saß währenddessen mit pinker Mütze im Stadion.

Am Samstag hatte die Torhüterin auf Instagram ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht und damit eine Welle des Mitgefühls ausgelöst. „Bei mir wurde ein bösartiger Tumor entdeckt“, sagte sie in einer Videobotschaft, in der sie trotz der schlimmen Erkrankung vor allem eines ausstrahlen wollte: Den Kampf gegen den Krebs werde sie annehmen - und gewinnen.

„Das Ganze ist sicher eine Challenge, mit der ich nicht gerechnet habe, dass ich sie jetzt lösen muss, aber mit der Hilfe aller hier werde ich das auf jeden Fall meistern“, sagte die 23-Jährige in dem Clip, den die Bayern via Instagram verbreiteten. Grohs erhielt Zuspruch von allen Seiten: Fans, Verantwortliche, Spielerinnen, Spieler - in kürzester Zeit wurde das Video hundertfach kommentiert.

Gwinn und Müller schicken Botschaft an Bayern-Keeperin

„Wir sind bei dir“, schrieb ihre Mitspielerin und Nationalmannschaftskapitänin Giulia Gwinn. Auch Thomas Müller meldete sich in den Sozialen Medien zu Wort: „Mala, du packst das! Die komplette FC Bayern-Familie ist an deiner Seite.“ Ebenfalls „ganz viel Kraft“ schickte Manuel Neuer.

Grohs, teilten die Bayern mit, werde nach einer abschließenden Untersuchung „mit einer entsprechenden Behandlung beginnen, sich ganz auf ihre Genesung konzentrieren und der Mannschaft daher auf unbestimmte Zeit fehlen“. „Ich bin bei den Ärztinnen hier in den allerbesten Händen, die Mädels, alle im Verein unterstützen mich wirklich, wo sie nur können“, blickt Grohs hoffnungsvoll nach vorne und kann sich wie immer in solchen Situationen auf die Bayern verlassen. Die Bayern verlängerten ihren Vertrag um ein Jahr bis 2026. So kann sich die Keeperin in Ruhe auf ihre Genesung konzentrieren.

Bayern schlagen Jena souverän

Nach ihrer emotionalen Geste beendeten die Bayern-Frauen souverän ihre Bundesliga-Durststrecke. Vor den Augen ihrer Stammtorhüterin gewannen die Münchnerinnen ohne Probleme mit 5:0 (2:0) gegen den Aufsteiger Carl Zeiss Jena.

Auf dem Feld sorgten Kapitänin Glodis Viggosdottir (19.), die Nationalspielerinnen Klara Bühl (29.) und Lea Schüller (80./90.+3) sowie Jovana Damnjanovic (82.) für den erlösenden Erfolg nach zwei Ligapartien ohne Sieg. Nach dem Dreier des Spitzenreiters VfL Wolfsburg gegen Turbine Potsdam (3:1) am Samstag verkürzten die drittplatzierten Münchnerinnen den Rückstand wieder auf zwei Punkte.

