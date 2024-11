FC Bayern verpasst Sieg im Nebel - Sorgen um DFB-Star

Die Fußballerinnen von Bayern München haben den Sieg im Bundesliga -Topspiel verpasst, aber dennoch die Tabellenführung zurückerobert. Die Mannschaft von Trainer Alexander Straus kam am Montagabend bei dichtem Nebel nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Eintracht Frankfurt hinaus. Mit nun 19 Zählern verdrängte der Titelverteidiger trotzdem den punktgleichen Rivalen VfL Wolfsburg wieder von der Spitze.

Im nebligen München gaben die Gastgeberinnen den Ton an, nach einer Flanke von Gwinn blockte Frankfurts Sara Doorsoun den Ball mit dem Arm. Stanway scheiterte aber zunächst an Eintracht-Torhüterin Stina Johannes, bevor sie den Nachschuss aus kürzester Distanz über das Tor schoss.

Bayern lässt sich nicht aus der Ruhe bringen

In der Folge blieb es ein umkämpftes Spiel, in dem Gwinn in der Schlussphase im Zweikampf mit Sophia Kleinherne unabsichtlich einen Arm ins Gesicht bekam. Blutend musste die 25-Jährige ausgewechselt werden.