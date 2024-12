Bayern-Coach Straus kämpft um Bühl: "Sehr wichtig für uns"

Klara Bühls Vertrag in München läuft am Saisonende aus, angeblich hat der FC Barcelona ein Auge auf die Nationalspielerin geworfen.

Klara Bühls Vertrag in München läuft am Saisonende aus, angeblich hat der FC Barcelona ein Auge auf die Nationalspielerin geworfen.

Die 23-Jährige sei „eine fantastische Spielerin“, ein „wirklich guter Mensch“ und „sehr wichtig“ für den deutschen Meister, betonte Straus: „Wir sprechen viel miteinander. Sie ist an einem Punkt in ihrer Karriere, an dem sie sich aussuchen kann, was sie tun möchte.“