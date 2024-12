Frauen-Bundesliga: Frankfurt holt sich die Herbstmeisterschaft

Eintracht Frankfurt sichert sich in der Frauen-Bundesliga die Herbstmeisterschaft. Die vier besten Teams liegen aber nur einen Punkt auseinander.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben sich erstmals die Bundesliga-Herbstmeisterschaft gesichert. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis gewann am 11. Spieltag gegen RB Leipzig mit 3:0 (1:0) und sicherte sich Platz eins .

Es geht in der Liga aber äußerst knapp zu: Titelverteidiger Bayern München und Bayer Leverkusen liegen allein wegen der schlechteren Tordifferenz hinter der Eintracht, DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg ist Vierter mit lediglich einem Punkt Rückstand. Die Rückrunde beginnt bereits am kommenden Wochenende, danach geht es in die Winterpause.