Huth denkt nicht an Karriereende im Sommer

Ex-Nationalspielerin Svenja Huth vom VfL Wolfsburg setzt ihre aktive Fußballkarriere wohl über diese Saison hinaus fort. „Ich fühle mich gut und habe Spaß. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Schuhe an den Nagel hänge, ist nicht groß“, erklärte die 33-Jährige, deren Vertrag beim DFB-Pokal-Sieger am Saisonende ausläuft, im Interview mit MagentaSport.

Mit dem VfL ist Huth am Freitagabend (18.30 Uhr/MagentaSport und DAZN) im Topspiel bei Bayer Leverkusen gefordert. "Das waren auch in den vergangenen Jahren immer unangenehme Spiele gegen Leverkusen, und sie waren schon oft nah dran", sagte die Flügelspielerin.

Wolfsburg geht als Spitzenreiter in den letzten Hinrunden-Spieltag, Leverkusen liegt als Vierter nur zwei Punkte dahinter in Lauerstellung. Die Herbstmeisterschaft spielt dabei nach Aussage des VfL-Trainers Tommy Stroot "keine große Rolle". Noch nicht wieder fit für die Begegnung ist Nationalspielerin Jule Brand nach ihrer Blessur am Sprunggelenk.