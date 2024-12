RB Leipzig verlängert Vertrag mit Odebrecht

Die ehemalige Nationalspielerin kümmert sich um den Frauenfußball in Leipzig.

Bundesligist RB Leipzig setzt die Zusammenarbeit mit Viola Odebrecht fort. Die Leiterin Frauen- und Mädchenfußball verlängerte ihren Vertrag vorzeitig bis 2027. Das teilten die Sachsen am Donnerstag mit.

Zu Beginn von Odebrechts Tätigkeit spielten die RB-Fußballerinnen in der Regionalliga Nordost, nach dem Sprung in die 2. Bundesliga erfolgte im Sommer 2023 der Aufstieg in die oberste Spielklasse.