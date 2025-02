Frauen-Bundesliga: Wolfsburg patzt im Titelrennen

Der DFB-Pokalsieger muss sich in Köln mit einem Remis begnügen. Die Rivalen können sich am Sonntag nun absetzen.

Der VfL Wolfsburg hat im Kampf um die Meisterschaft der Fußball-Bundesliga der Frauen überraschend gepatzt. Der Pokalsieger und Champions-League-Viertelfinalist kam beim 1. FC Köln nicht über ein 0:0 hinaus und verpasste es, zumindest vorübergehend an den Konkurrenten Bayern München und Eintracht Frankfurt vorbeizuziehen und die Tabellenspitze zu übernehmen.

„Wir haben vor allem in der ersten Hälfte ein bisschen was liegen gelassen“, sagte VfL-Trainer Tommy Stroot und monierte außerdem „zumindest einen“ nicht gegebenen Handelfmeter in der zweiten Hälfte.