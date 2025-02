Grohs nach Tumor-OP: "Wusste nicht, wohin die Reise geht"

Nach ihrer Tumorerkrankung will sich Maria Luisa Grohs vom Deutschen Meister Bayern München ohne Druck und Schritt für Schritt zurückkämpfen.

Eine Rückkehr ins deutsche Fußball-Nationalteam stelle sie etwa „erstmal hinten an. Es geht jetzt darum, dass ich wieder so spielen kann wie vor der Erkrankung – oder vielleicht sogar besser“, sagte die Torhüterin den Westfälischen Nachrichten: „Die Ziele existieren aber grundsätzlich nach wie vor, so einfach möchte ich mich nicht aus der Bahn werfen lassen.“