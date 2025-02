Mindestens 23.000: Köln mit Saisonrekord in Frauen-Bundesliga

Im Weserstadion hatten Werder Bremen und Bayer Leverkusen am 6. Spieltag 22.721 Fans ins Stadion gelockt. Köln könnte nun zum dritten Mal in Folge den Saisonrekord in der Frauen-Bundesliga aufstellen. In der Vorsaison kamen 30.123 Fans zur Partie gegen Bremen. Im Jahr 2023 stellte der Verein mit 38.365 Fans den bisherigen Zuschauer-Allzeitrekord gegen Eintracht Frankfurt auf.