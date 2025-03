Sieg im Topspiel! Bayern marschiert in Richtung Meistertitel

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Vor heimischen Publikum kommen die Münchnerinnen im Topspiel erst spät in Fahrt, siegen dann aber souverän.

Die Fußballerinnen von Bayern München haben nach dem Königsklassen-Debakel zumindest in der Bundesliga ihren Siegeszug fortgesetzt und einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht.

Nationalspielerinnen treffen für Bayern

Die Gastgeberinnen taten sich zunächst gegen den Tabellenvierten schwer, vor allem in der ersten Halbzeit fehlten trotz Dominanz klare Torchancen. In Durchgang zwei trafen dann aber die deutschen Nationalspielerinnen Klara Bühl (56.) und Lea Schüller (68.) für die Münchnerinnen, die damit ihren bereits achten Ligasieg in Folge feierten.