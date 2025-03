Bayern-Talent ändert Namen auf ihrem Trikot

Alara Sehitler zählt zu den vielversprechendsten Nachwuchsspielerinnen im deutschen Frauenfußball. Im Testspiel gegen Österreich, das Deutschland mit 4:1 gewann, blieb sie ohne Einsatz - was ihr eine Premiere verwehrte.

FC Bayern und DFB unterstützen die Entscheidung

Ihr Nachname stammt von ihrem Vater, der aus der Türkei kommt. Dort ist Sehitler ein häufiger Name und bedeutet „Märtyrer“.

In Deutschland hingegen sorgte der Name immer wieder für negative Aufmerksamkeit – sei es durch falsche Aussprache oder geschmacklose Wortspiele in Bezug auf Diktator Adolf Hitler. Besonders Rechtsextreme und Populisten nutzten ihn für Hetze und Propaganda.