"Begnadete Technikerin": Auch Bayern-Juwel Sehitler verlängert

„Für ihr Alter ist sie bereits sehr weit“, sagte Frauen-Direktorin Bianca Rech über die 18-Jährige: „Auf dem Fußballfeld ist Alara eine begnadete Technikerin und es macht unheimlich viel Spaß, ihr zuzuschauen. Es wird spannend zu sehen sein, wie sie sich in Zukunft entwickelt. Speziell ab Sommer, wenn sie die Schule abgeschlossen hat.“

Die Mittelfeldspielerin, die seit diesem Jahr im Verein und in der DFB-Auswahl mit ihrem Vornamen auf dem Trikot aufläuft, war im Sommer 2023 aus Ravensburg nach München gewechselt und gab mit 16 Jahren bereits ihr Bundesligadebüt. In bislang 22 Pflichtspielen erzielte sie fünf Tore für den aktuellen Bundesliga-Spitzenreiter, ihr erster Einsatz im Nationalteam folgte im vergangenen November beim Länderspiel in der Schweiz.