Im Sommer: Bayern holen Mittelfeldspielerin Dunst aus Frankfurt

Meister Bayern München hat die österreichische Nationalspielerin Barbara Dunst zur kommenden Saison verpflichtet. Die 27-Jährige wechselt im Sommer vom Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt in die bayrische Landeshauptstadt und unterschrieb dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

Im vergangenen Dezember hatte Dunst während eines Länderspiels einen Kreuzbandriss erlitten und arbeitet derzeit an ihrem Comeback. Ihr Vertrag in Frankfurt läuft im Sommer aus. "Barbara ist eine komplette Spielerin, die flexibel im Mittelfeld einsetzbar ist und zudem eine große Torgefahr ausstrahlt. Ihre Persönlichkeit, aber auch ihr Siegeswillen haben uns von Beginn an beeindruckt", sagte Bianca Rech, Direktorin der Bayern-Frauen.