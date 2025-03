In Überzahl: Eintracht Frankfurt dreht Partie in Bremen

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in der Bundesliga den zweiten Platz hinter Bayern München erfolgreich verteidigt. Bei Werder Bremen gewannen die Frankfurterinnen in Überzahl mit 4:1 (2:1), nachdem sie zunächst zurückgelegen hatten. Damit rückte die SGE auf drei Punkte an Bayern heran und setzte sich vorerst vom VfL Wolfsburg ab. Die Wölfinnen könnten jedoch mit einem Sieg gegen die SGS Essen am Sonntag (18.30 Uhr/DAZN) wieder nach Zählern gleichziehen.