Jubilarin Brand trifft: Wolfsburg gewinnt in Leipzig

In ihrem 100. Bundesliga-Spiel stellt Jule Brand die Weichen auf Sieg für den VfL.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg mischen im engen Rennen um die Meisterschaft weiter mit. Beim glanzlosen 2:0 (1:0)-Sieg bei RB Leipzig brachte Nationalspielerin Jule Brand (35.) den DFB-Pokalsieger in ihrem 100. Bundesliga-Spiel in Führung.

Die eingewechselte Ella Peddemors (85.) erhöhte erst in der Schlussphase. Mit je 38 Zählern liegen Eintracht Frankfurt, Wolfsburg und die Bayern punktgleich an der Tabellenspitze.

Die Münchnerinnen spielen erst am Sonntag beim 1. FC Köln (14.00 Uhr/DAZN und MagentaSport). Am Freitag kommt es dann zum direkten Duell zwischen dem Meister und den Wolfsburgerinnen, bei denen Assistentin Sabrina Eckhoff in Leipzig den erkrankten Chefcoach Tommy Stroot vertrat.