Leverkusenerin Bragstad geht nach Schweden

In dieser Saison kam die Norwegerin nur selten bei Bayer zum Einsatz.

Bayer Leverkusen hat Innenverteidigerin Emilie Bragstad (23) mit sofortiger Wirkung an den schwedischen Erstligisten Hammarby IF abgegeben. Das teilte der Bundesliga-Vierte am Donnerstag mit. Der Vertrag der Norwegerin bei Bayer wäre noch bis 2026 gelaufen, zu den Ablösemodalitäten machten die Klubs keine Angaben.