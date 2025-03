"Nicht würdig": Kritik an Anstoßzeit des Frauen-Topspiels

Gewöhnlich beginnt die Freitagspartie in der Bundesliga um 18.30 Uhr. Dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) zufolge hängt die Terminierung von mehreren Faktoren ab: Die Entscheidung für den Freitag sei in Abstimmung mit Bayern und Wolfsburg mit Blick auf die Viertelfinal-Hinspiele der Champions League in der nächsten Woche getroffen worden. Auch aufgrund anderer Sportarten könne die Frauen-Bundesliga nicht immer ihren „favorisierten Programmplatz“ im Free-TV erhalten, heißt es in einem Schreiben zu den Ansetzungen.