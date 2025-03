RB-Frauen: Starke fällt monatelang aus

Die Fußballerinnen von RB Leipzig müssen eine lange Zeit auf Offensivspielerin Sandra Starke verzichten. Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, hat sich die 31-Jährige im Spiel gegen den VfL Wolfsburg (0:2) eine „Teilruptur der Sehne“ am rechten vorderen Oberschenkel zugezogen und wird dem Verein in den kommenden Monaten nicht zur Verfügung stehen.