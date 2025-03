SGS Essen verpflichtet Torhüterin Palmen

„Wir freuen uns sehr, dass wir Luisa von einem Wechsel zur SGS überzeugen konnten“, sagte Geschäftsführer Florian Zeutschler. Palmen habe bei ihren bisherigen Stationen „ihre Qualität nachgewiesen“ und sammelte bereits Erfahrungen in den USA und in Österreich. „Von daher sind wir uns sicher, dass sie unser Torhüterinnenteam verstärken wird“, so Zeutschler.

In der laufenden Saison blieb Palmen, die bereits je ein Mal für den SC Freiburg in der Bundesliga und für die deutsche U17-Nationalmannschaft spielte, in 16 Einsätzen fünf Mal ohne Gegentor. „Es ist der nächste Schritt in meiner Karriere, ich kann mich auf einem hohen Level weiterentwickeln und habe die Chance, Erfahrungen in der Bundesliga zu sammeln“, sagte die Keeperin.