FC Bayern: Double als Abschiedsgeschenk für Straus

Der Norweger, der die Münchnerinnen nach drei Jahren in Richtung Angel City FC in den USA verlassen wird, habe „viel für den Verein und die Mannschaft geleistet“ und das Team „stark weiterentwickelt“.

Von Druck will die Schwedin vor den möglicherweise titelbringenden Spielen am Sonntag (14.00 Uhr) in der Bundesliga gegen Freiburg und am 1. Mai (16.00 Uhr/ARD und Sky) in Köln gegen Bremen nichts wissen. Sie spricht von einer „großartigen Chance“. Es sei „wichtig, dass wir uns nicht zu sehr mitreißen lassen oder denken, es sei schon erledigt“.