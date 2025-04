Hoffenheim bindet Torhüterin Dick langfristig

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Stammtorhüterin Laura Dick vorzeitig verlängert. Die 21-Jährige unterschrieb für ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2028, wie der Verein am Donnerstag bekannt gab.

Dick war im Sommer 2018 aus dem Saarland zur U17 der TSG gestoßen, in der Bundesliga absolvierte sie bislang 27 Einsätze. „Für mich ist ganz klar: Ich bin hier lange noch nicht fertig, sondern will meinen Weg fortsetzen. Der Verein bietet mir alles, was ich brauche, um mich weiterzuentwickeln – sportlich, aber auch menschlich“, erklärte Dick.