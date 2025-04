"Keine Seifenoper": Bayern-Frauen voll im Double-Fokus

Es sei „alles business as usual, wir arbeiten sehr gut zusammen“, betonte der 49-Jährige vor dem Heimspiel am Sonntag (14.00 Uhr/DAZN und MagentaSport) gegen den SC Freiburg. Mit einem Sieg würden sich die Spitzenreiterinnen zum dritten Mal in Serie die Meisterschaft sichern, am Donnerstag (16.00 Uhr/ARD und Sky) im DFB-Pokalfinale gegen Werder Bremen winkt das erste Double - darauf ist Straus zu „100.000 Prozent“ fokussiert, „alles andere sind Dinge, die im nächsten Leben passieren werden“.