Leverkusen patzt überraschend gegen Köln

Im rheinischen Duell mit dem 1. FC Köln kam die Werkself am Montagabend trotz klarer Überlegenheit über ein 1:1 (0:1) nicht hinaus und verpasste den Sprung heran an das Bundesliga-Spitzentrio. Cornelia Kramer (53.) sorgte für den Ausgleich, nachdem Taylor Ziemer (35.) die Kölnerinnen in Führung gebracht hatte.