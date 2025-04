Nationalspielerin hört mit 28 auf

Tabea Sellner hört im Alter von 28 Jahren auf, wenn nach der Saison ihr Vertrag in Wolfsburg ausläuft.

Mit dem Vertragsende fühle es sich „richtig an, meine Karriere zu beenden und somit ein neues Kapitel aufzuschlagen“, erklärte die 28-Jährige, die seit einem Jahr Mutter eines Sohnes ist, in einer VfL-Mitteilung.

Sellner wurde Vize-Europameisterin

Die Offensivspielerin war 2021 von der TSG Hoffenheim nach Wolfsburg gewechselt. Ein Jahr später wurde Sellner, ehemals Waßmuth, mit der Nationalmannschaft Vize-Europameisterin in England. Auf Vereinsebene gewann sie mit dem VfL im selben Jahr das Double und danach noch zwei weitere Male den DFB-Pokal.

In 68 Spielen erzielte Sellner 32 Tore für die Wolfsburgerinnen. „Während ihrer Zeit hier beim VfL hatte sie einen sehr wichtigen Anteil an unseren Erfolgen und Titeln“, sagte Wolfsburgs Frauenfußball-Direktor Ralf Kellermann: „Nach ihrer sportlichen Pause hat sie sich außerdem beeindruckend schnell in den Spitzensport zurückgearbeitet. Für die Zukunft wünschen wir ihr und ihrer Familie alles Gute.“