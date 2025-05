Aufsteiger Union holt Aehling aus Frankfurt

Union Berlin bastelt weiter am Kader für seine Premierensaison in der Frauenfußball-Bundesliga. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, wechselt Abwehrspielerin Anna Aehling zu den „Eisernen Ladies“. Die 24-Jährige stand zuletzt beim künftigen Ligarivalen Eintracht Frankfurt unter Vertrag.