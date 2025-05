Bayer-Frauen: Trainer Pätzold verlängert vorzeitig bis 2027

Der 45-Jährige hatte die Werkself in seiner ersten Saison auf Platz vier in der Bundesliga geführt.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen setzt auch in Zukunft auf Trainer Roberto Pätzold. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, verlängerte der 45-Jährige seinen ursprünglich bis Juni 2026 laufenden Vertrag bei der Werkself vorzeitig um ein weiteres Jahr. Pätzold hatte die Leverkusener Fußballerinnen im vergangenen Sommer übernommen und in seinem ersten Jahr auf Platz vier in der Liga geführt.