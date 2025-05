Bayern-Coach mit brisanter Kritik: "Unglaublich, dass es das in der Bundesliga gibt!"

Straus: „Unglaublich, dass das erlaubt ist!“

„Es ist unglaublich, dass wir in Deutschlands höchster Spielklasse sind, die die Top-Ligen in England und den USA herausfordern will - und man hier einem Team erlaubt, den Rasen nicht zu bewässern“, kritisierte Straus: „Die Qualität des Spiels ist das eine Thema, Verletzungen das andere. Verletzungen sind ein großes Thema im Frauenfußball und wir müssen alles tun, um sie zu verhindern. Ein trockener, unebener Rasen ist in dieser Hinsicht sehr gefährlich.“

In der obersten Spielklasse dürfe es nicht möglich sein, den Rasen nicht zu bewässern, forderte Straus: „Es ist für mich unglaublich, dass es erlaubt ist, so eine Entscheidung zu treffen.“ In einem „fantastischen Stadion“ wie in Jena müsse es möglich sein, den Platz zu bewässern - und es dürfe nicht in der Hand der Vereine liegen, sich dagegen zu entscheiden: „Es muss eine Regel geben, wenn wir den bestmöglichen Fußball haben und alles tun wollen, um die Gesundheit unserer Spielerinnen zu schützen. Wenn das nicht passiert, ist das seltsam.“