Bis 2027: Kössler bleibt in Hoffenheim

„Ich freue mich darauf, an meinen bisherigen Weg anzuknüpfen und in den kommenden Saisons weiter Vollgas zu geben“, sagte die zweimalige Nationalspielerin, die in den vergangenen Wochen auch als Kandidatin für den VfL Wolfsburg gehandelt worden war. In der abgelaufenen Saison kam Kössler in 17 Bundesliga-Spielen auf vier Tore für die TSG.