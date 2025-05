DFB-Pokalfinale der Frauen heute live: Bayern vs. Werder im Free-TV, Stream und Ticker

In Köln kommt es heute zu einem der größten Highlight-Spiele im Frauenfußball. Der FC Bayern und Werder Bremen treffen im DFB-Pokalfinale (ab 16 Uhr im LIVETICKER) aufeinander.

Es ist das Duell David gegen Goliath. Die favorisierten Münchenerinnen, die gerade erst ihren Titel-Hattrick in der Bundesliga perfekt gemacht haben , treffen auf den Underdog aus Bremen.

Für die Werder-Frauen ist es das erste Pokalfinale überhaupt. Die Damen des FC Bayern könnten mit einem Triumph Geschichte schreiben und erstmals in der Vereinsgeschichte das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokalsieg einfahren.

DFB-Pokal: So können Sie FC Bayern vs. Werder Bremen LIVE verfolgen

Bayern haushoch favorisiert

Ins Spiel als Favoritinnen gehen ganz klar die Frauen des FC Bayern. Die Münchenerinnen gewannen in dieser Bundesliga-Saison beide Duelle mit Werder (4:0, 1:0).

In der Tabelle der Bundesliga liegen fast schon Welten zwischen den beiden Teams. Bayern wurde unangefochten vorzeitig Meister. Werder steht aktuell auf dem siebten Tabellenplatz.

Trotzdem zeigten die Werder-Frauen, dass sie gerade in den Highlight-Spielen im Pokal voll da sind. Im ersten großen Finale der Vereinsgeschichte wollen sie auch den FC Bayern überraschen.

Allgemein haben die Bayern nicht die besten Erinnerungen an das Finale in Köln. Im vergangenen Jahr waren sie, ebenfalls nach einer überragenden Bundesliga-Saison, gegen den VfL Wolfsburg bei der 0:2-Niederlage überraschend chancenlos. Nur einen Titel konnten die Bayern in Köln einfahren. 2012 siegten sie 2:0 gegen den 1. FFC Frankfurt. Insgesamt stehen sie erst zum vierten Mal im Pokalfinale.