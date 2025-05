FC Bayern: Besonderer Hoeneß-Anruf enthüllt

Wie die deutsche Nationalspielerin in ihrem neuen Buch „Write your own Story - Mein Weg vom Bolzplatz in die Weltspitze“ enthüllte, bot ihr Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß nach ihrem zweiten Kreuzbandriss Hilfe an. Ein Anruf des 73-Jährigen überraschte Gwinn im Krankenhaus.

Hoeneß‘ Worte berühren Gwinn

„Eine Aktion, die mich sehr bewegt“

Hoeneß erzählte am Dienstagabend bei der Premiere von Gwinns Buch: „Die Giulia hat mir so leid getan. Ich musste ja selbst wegen einer schweren Knieverletzung mit 27 aufhören und konnte mir ungefähr vorstellen, was in ihr vorgeht. In so einem Moment muss man nicht viel reden, sondern einfach da sein. Da muss der Verein da sein.“