Leverkusen holt DFB-Neuling Wamser

Die 21-Jährige wurde am Dienstag erstmals für die DFB-Frauen nomminiert.

"Wir haben Carlotta seit einigen Jahren in unserem Blickfeld. Deshalb sind wir sehr glücklich, dass die Verpflichtung jetzt geklappt hat", sagte der Sportliche Leiter Achim Feifel. Wamser verfüge über "viel Dynamik und Offensivdrang, ist aggressiv, durchsetzungsstark und deshalb auf vielen Positionen einsetzbar."

Am Dienstag wurde Wamser erstmals in den Kader der Nationalmannschaft für die kommenden beiden Spiele in der Nations League berufen. Seit ihrem Bundesliga-Debüt absolvierte sie für die SGS Essen, den 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt bislang 100 Spiele und erzielte 14 Treffer.