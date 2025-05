Mammitzsch und Wück übergeben Meisterschale an Bayern-Frauen

Nach dem Saisonabschluss am Sonntag gegen Essen erhalten die Double-Gewinnerinnen die Trophäe für die erneute Meisterschaft.

Nach dem Saisonabschluss am Sonntag gegen Essen erhalten die Double-Gewinnerinnen die Trophäe für die erneute Meisterschaft.

DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch und Bundestrainer Christian Wück übergeben am Sonntag die Meisterschale an die Fußballerinnen von Bayern München. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag bekannt, die Ehrung erfolgt nach dem letzten Saisonspiel der Double-Gewinnerinnen gegen die SGS Essen (14.00 Uhr).