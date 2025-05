Nach Hegering: Köln holt auch Ex-Nationalspielerin Bremer

Die 29-Jährige kommt aus England zurück in die Bundesliga und soll die FC-Offensive stärken.

Die Fußballerinnen des 1. FC Köln dürfen zur kommenden Saison eine weitere Ex-Nationalspielerin in ihren Reihen begrüßen. Für die Offensive wechselt Pauline Bremer (29) vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion zum FC und erhält einen Vertrag bis 2028, das teilte der Klub am Donnerstag mit. Zuletzt hatten die Kölnerinnen in Marina Hegering (35) bereits eine international erfahrene Spielerin verpflichtet.