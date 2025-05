Padilla Bidas zurück bei den Bayern-Frauen

Natalia Padilla Bidas kehrt nach zwei Jahren zu den Fußballerinnen von Bayern München zurück. Nach Leihstationen beim 1. FC Köln und beim FC Sevilla wird die polnische Nationalspielerin ab 1. Juli zum Bayern-Kader gehören, wie der Double-Gewinner am Mittwoch bekannt gab.

Die 22 Jahre alte Angreiferin war zu Beginn der Spielzeit 2023/2024 von Servette Genf nach München gewechselt und sollte zunächst per Leihe Spielpraxis sammeln. Elf Tore in 28 Einsätzen gelangen ihr in der abgelaufenen Saison für den spanischen Erstligisten Sevilla.