Umbau Dreisamstadion: Freiburg investiert zehn Millionen Euro

Der SC Freiburg investiert zehn Millionen Euro in den Umbau des städtischen Dreisamstadions und will damit vor allem den Frauenfußball stärken. Mit dem Geld sollen zusätzliche Sportflächen und Funktionsräume entstehen. Damit will der SC „eine langfristige Perspektive für den Frauen- und Mädchenfußball“ schaffen. Zudem ist ein „Kompetenzzentrum Kindersport“ sowie ein „Lernort Stadion“ geplant. Durch die Verlängerung des Pachtvertrags ist der Weg für die Investition frei. Die Umbaumaßnahmen sollen bis Herbst 2026 dauern.