Eintracht Frankfurt bedient sich bei der Konkurrenz

Die schwedische Nationalspielerin Rebecka Blomqvist konnte nach einem Kreuzbandriss in dieser Saison keine tragende Rolle einnehmen.

Die 27 Jahre alte Stürmerin unterschrieb beim Tabellendritten der vergangenen Saison einen Vertrag bis 2028. In fünf Jahren bei den Wölfinnen kam Blomqvist unter anderem auf 55 Bundesligaspiele und lief 24-mal in der Champions League auf.

In der vergangenen Spielzeit kam sie allerdings nur auf 16 Ligaspiele (ein Tor), nur einmal stand sie in der Startelf. Im September 2024 feierte Blomqvist ihr Comeback, ein Kreuzbandriss hatte sie ein Jahr außer Gefecht gesetzt. Mit Wolfsburg feierte die Nationalspielerin, die bislang in 35 Länderspielen neuen Tore erzielte, vier Pokalsiege und wurde 2022 deutsche Meisterin. 2021 gewann sie zudem mit Schweden Olympia-Silber.