Wechsel zu Chelsea: Torhüterin Peng verlässt Bremen

Die Schweizer Nationaltorhüterin Livia Peng wechselt zur neuen Saison vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen zum englischen Meister FC Chelsea. Das teilten die beiden Vereine am Dienstag mit. Über die „Ablösemodalitäten“ wurde Stillschweigen vereinbart, in London unterzeichnete Peng einen Vierjahresvertrag.

Peng war 2023 nach Bremen gewechselt, es folgten 45 Pflichtspielen für den diesjährigen DFB-Pokalfinalisten. Nun freut sie sich auf ihre neue Herausforderung in England: „Es ist ein so großer Verein. Chelsea will Titel gewinnen und ich auch. Wir passen gut zusammen.“