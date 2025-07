Gleichauf mit Putellas: Bayern holt Stürmerin

Die 24-Jährige kommt vom spanischen Erstligisten Granada CF und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. In der kommenden Saison wird sie zunächst an Real Sociedad San Sebastián verliehen.

Genauso viele Tore wie Putellas

Imade wurde in Benin-Stadt in Nigeria geboren und kam als Kleinkind nach Spanien. Im Trikot von Granada wurde sie in der vergangenen Saison mit 16 Treffern in 29 Spielen Zweite in der Torschützinnenliste, gleichauf mit der zweimaligen Weltfußballerin Alexia Putellas.